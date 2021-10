«È l'anello più brutto del mondo e il mio ragazzo l'ha pagato 9mila euro»: fidanzati si lasciano prima delle nozze

L'ha dovuto indossare, confessa lei, per sei mesi nonostante non lo sopportasse. Perché quell'anello che il fidanzato le ha regalato come promessa di matrimonio, proprio non le piaceva. Così si è sfogata su Facebook, in un gruppo dal nome "That's it, I'm ring shaming": «Ero convinta di dovermelo far piacere - ha scritto lei sui social - ma proprio non ce la facevo, lo trovo di cattivo gusto. Mi ha fatta impazzire e l'ho portato per sei mesi della mia vita. Per favore ditemi che non sono pazza a odiarlo. È costato più di 9mila euro, ci credete? Gliel'ho anche restituito quando ci siamo lasciati (anche se mi aveva detto che potevo tenermelo), non voglio vederlo mai più».

Ma dov'è nato l'errore? Probabilmente nel tentativo del ragazzo, sicuramente in buona fede, di personalizzare un anello mescolando due stili diversi. Il risultato però è stato un gran pasticcio. «È il più brutto design di sempre», «sembra che voglia imitare uno yin-yang degli anni '90», «è così orribile, mi dispiace che tu l'abbia dovuto indossare fingendo di fartelo piacere», sono solo alcuni dei commenti di risposta alla "povera" fidanzata. Intanto il compagno è diventato un ex, forse proprio per colpa di un regalo mal riuscito.

