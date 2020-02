Mistero di San Valentino: anello perduto 47 anni fa ritrovato in una foresta in Finlandia

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 14:01

Era il 1973 quando perse il suoa Portland (Oregon, Stati Uniti). E ora,, è stato incredibilmente ritrovato in unafinlandese. Per Debra McKenna, proprietaria dell'anello, il viaggio dagli Usa al Nord Europa è un, iniziato durante il giorno didi quasi mezzo secolo fa.«Ho pianto quando ho scoperto che qualcuno lo aveva trovato e stava cercando di restituirmelo», ha dichiarato Debra McKenna, 63 anni, al Bangor Daily News. La scorsa settimana, finalmente l'anello è tornato nelle mani della legittima proprietaria, per posta. L'della donna è ancor più comprensibile, una volta scoperta la sua storia. L'anello infatti apparteneva a Shawn, con cui si fidanzò a scuola. I due si sposarono quando Debra aveva 21 anni, nel 1977. Il loro matrimonio è durato, fino alla morte di Shawn nel 2017, dopo una battaglia con ildurata 6 anni.«Mi chiese di uscire per la prima volta a, nel '73, con un bigliettino nella mia giacca». I due uscirono per il primo appuntamento tre giorni dopo. Debra aveva solo 16 anni, lui un paio di più: era al suo ultimo anno. Tant'è che prima di lasciare il liceo e andare al college, lui le regalò il suo anello con inciso l'anno, le sue iniziali e lo stemma del Morse High School che frequentavano. Un, che andò perduto quell'autunno durante un viaggio a Portland, nell'Oregon.«Ricordo che lasciai il mio nome e il mio numero nel ristorante dov'eravamo state con le mie amiche, ma nessuno mi richiamò». Aveva paura di dirlo al fidanzato, ma lui non se la prese. «Mi disse "è solo un". Era tranquillo». Di certo la perdita non ha impedito loro di passare una. Lei ha lavorato come parrucchiera, lui come professore. E per tre volte son diventati mamma e papà. «Mi sento fortunata. Era una persona straordinaria».E col passare degli anni, Debra si era scordata dell'anello. Fino a poche settimane fa, quando un uomo in Finlandia lo ha trovato con il metal detector in unae ha deciso di contattare la Morse High School per risalire al proprietario. Quando Shawn è morto, Debra si è sentita, senza bussola. Ma il ritrovamento insperato dell'anello le ha ridato gioia e grinta: «è come se lui mi stesse dicendo di reagire, di continuare con la mia vita». E sull'uomo che ha ritrovato il prezioso anello, Debra McKenna ha detto: «Ci sonoin questo mondo spesso pieno di negatività. Abbiamo bisogno di più persone così».