L'anello è più prezioso se lei è più bella

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 08:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La scelta, infatti, non è dettata solo dall'amore o dalla disponibilità economica ma anche da variabili psicologiche oggetto di uno studio pubblicato nella rivista Evolutionary Psychological Science.Ma se l'uomo non è particolarmente bello, la donna sceglie una pietra più preziosa, forse per compensare l'aspetto maschile con qualche altra prerogativa come una buona disponibilità economica. Ma non è finita qui.hanno, inoltre, scoperto che se le donne si sentono, comunque, più belle e attraenti di per sé scelgono anelli più grandi e più costosi, indipendentemente dall'aspetto del loro partner. Nello studio sono stati coinvolti 590 partecipanti con un'età media di 30 anni ed è stata consegnata loro foto e informazioni sulla persona dell'altro sesso per valutarne la bellezza. Le donne dovevano scegliere l'anello più piccolo offerto dal loro uomo-simbolo, accontentandosi di 0,5 carati per un costo di 500 dollari (440 euro) fino ad arrivare a un carato e mezzo ovvero 9 mila dollari (7.800 euro).che avrebbero acquistato per la loro ragazza immaginaria. In questo caso si andava da 2.160 dollari (1.890 euro) per una donna attraente a 1.680 dollari (1.470 euro) per una meno. Tutto oro quel che luccica? Non proprio: i partecipanti hanno svelato che nella vita reale incidono anche altre questioni per l'acquisto dell'anello ideale. Ma un aspetto è stato confermato: l'importanza dell'età. Le donne più giovani tendevano a esser considerate più attraenti e quindi con gli anelli di fidanzamento più belli e probabilmente più cari.