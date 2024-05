«Non so quanto mi resti da vivere ma rideremo insieme ogni giorno»: la promessa sui social della sposa malata al marito commuove i fan

di Redazione web

Amy-Claire Lanman di Swansea, Galles è diventata famosa su TikTok per aver condiviso con gli utenti social la sua storia. La 29enne è affetta da una malattia genetica così rara da non avere nemmeno un nome. Quest'ultima le causa così tanti disturbi e più crisi epilettiche durante il giorno che il suo cuore, purtroppo, potrebbe non resistere a tutto lo sforzo a cui è sottoposto in continuazione. Proprio per questo, quando Amy ha sposato il marito Lyle ha deciso di dedicargli parole davvero toccanti che hanno commosso tutti i follower e non della ragazza.

Ecco che cosa gli ha scritto nelle promesse di matrimonio.

La promessa di Amy a Lyle

A un anno dal matrimonio, Amy-Claire Lanman ha deciso di condividere sul proprio profilo TikTok la sua promessa di nozze al marito Lyle. La 29enne è consapevole della propria condizione di salute ma non ha paura di ciò che potrebbe succedere, desidera solo vivere al massimo la sua vita. Amy ha scritto a Lyle: «Per quanto vorrei poterlo fare, non posso prometterti che avremo una vita lunga insieme, non posso prometterti che mi vedrai con i capelli grigi, che avremo nipoti e una casetta per pensionati in riva al mare. Ma ecco cosa posso prometterti. Ti prometto che non ti annoierai mai con me. Ti prometto che non sarai mai solo. Prometto di condividere con te tutti gli alti e bassi della mia vita. Ti prometto che sarai sempre la mia persona preferita. Prometto che rideremo insieme, ogni singolo giorno. Prometto che continuerò ad amarti sempre di più, con ogni respiro che faccio e ogni battito del mio cuore. E ti prometto che non importa quanto tempo passeremo insieme, avremo una vita felice, piena di avventure. È un anno che manteniamo le nostre promesse, amore mio... e davanti a noi abbiamo ancora molti altri giorni, settimane, mesi e anni per vivere avventure piene d'amore».

La storia di Amy

Amy-Claire Lanman è stata ospite anche in varie trasmissioni televisive per raccontare la sua storia e, alla BBC One Wales ha spiegato che ha sempre convissuto con questa malattia genetica e che arrivando all'età di 29 anni ha superato ogni aspettativa dei dottori.

