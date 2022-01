Amsterdam, uomo in volo nel carrello di un aereo per 11 ore: all'arrivo era congelato ma vivo

Dal Sud Africa all’Olanda nascosto nel carrello di un aereo è sopravvissuto a 11 ore di volo. Un uomo è stato scoperto domenica mattina all’aeroporto Schiphol di Amsterdam nascosto nella ruota anteriore di un volo cargo partito da Johannesburg. A vedere per primo la sagoma di una persona è stato il personale di terra dell’aeroporto: l’uomo, come confermato dai sanitari giunti sul posto con la polizia, era vivo ma in forte ipotermia. «Siamo rimasti sorpresi nel trovare quest'uomo, ma ancora più sorpresi dal fatto che fosse vivo dopo che l'aereo ha volato per oltre 10.000 chilometri a temperature molto, molto fredde», ha commentato alla Cnn, che riporta la notizia, la portavoce della polizia militare olandese Joanne Helmonds.

Leggi anche > Germania, studente spara nell'università di Heidelberg e si toglie la vita. Morta una ragazza, 3 feriti

Il clandestino non è ancora stato identificato e anche l’età presunta è molto approssimativa: si ritiene che possa avere tra i 16 e i 35 anni. Dopo essere stato rianimato e stabilizzato in aeroporto è stato trasportato in un ospedale. Una volta ristabilito sarà processato e verrà preso in esame un’eventuale richiesta di asilo politico. Secondo la Polizia olandese la compagnia aerea del cargo sul quale è salito il clandestino, ha rifiutato di commentare la notizia fino al completamento delle indagini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Gennaio 2022, 22:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA