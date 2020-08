«Amore puro», il tenero gesto di un ragazzo per la fidanzata emoziona il web: ecco cosa è successo

Hoy he visto a esta pareja y no pude evitar hacerles la foto y real que estos son los pequeños detalles del verdadero amor pic.twitter.com/d9O3bFXxew — 𝔇𝔞𝔥𝔦𝔞𝔫𝔞 (@dahianaortizg6) August 23, 2020

He de aclarar que con los tacones, yo soy más diva que ella💁🏼‍♀️😜😜 — Javier (@xavi98888) August 24, 2020

Para los que estáis diciendo que si le puede molestar a ella que le haga fotos y mil cosas más, no se les ve la cara, y en ningún momento las fotos han sido de mala intención es más es un gesto bonito y a ella no le molesta en absoluto, entonces no os quejéis vosotros pic.twitter.com/kr4t8qFS9a — 𝔇𝔞𝔥𝔦𝔞𝔫𝔞 (@dahianaortizg6) August 24, 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Agosto 2020, 16:00

Una foto decisamente insolita, ma che non poteva non emozionare il web, quella di unache stavano passeggiando per la strada. Una giovane che li aveva visti in strada non ha potuto fare a meno di fotografarli, anche perché una scena del genere non capita tutti i giorni: lui indossava delle, lei delle comodeLeggi anche >Il motivo è facilmente spiegato: la ragazza aveva i piedi indolenziti a causa deie il suo fidanzato, per darle un po' di sollievo, aveva deciso di fare a cambio, facendole indossare delle scarpe decisamente più comode., questo il nome della ragazza che ha pubblicato le foto tre giorni fa, aveva avvistato la coppia mentre passeggiava per le strade di Linares, in. «Ho visto questa coppia e non potevo non fare una foto, questi sono i piccoli dettagli del vero amore», ha scritto l'utente su Twitter.Il tweet, in tre giorni, ha superato ie raggiunto quasi diecimila retweet. Un vero e proprio successo, con le foto che sono arrivate anche ai due protagonisti. La ragazza,, è intervenuta spiegando: «Quelli siamo io e il mio fidanzato. Mi facevano troppo male i piedi con i tacchi e lui mi ha dato le sue scarpe». A quel punto, interviene anche il fidanzato,, che ha scherzato così: «Ci tengo a precisare che, con i tacchi, io sono molto più diva di lei»., poiché alcuni utenti avevano accusato Dahiana Ortiz di aver violato la privacy della coppia. Lo riporta 20minutos.es . Ad ogni modo, non ci sono stati problemi in merito, come dimostra l'utente che ha pubblicato una conversazione privata con Maria, la 'ragazza fortunata'. «Non ti preoccupare, non fa niente davvero. Quando mi fanno male i piedi, lui mi presta le sue scarpe e si mette le mie coi tacchi, se gli entrano», ha scritto la fidanzata del tenero e sensibile Javier.