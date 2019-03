Amore incestuoso col cugino, le foto su Twitter. L'orrore degli haters: «Avrai figli deformi»

Don’t let y’all being cousins stop you from being in love 💕😍🤞🏾💍💯🤷🏾‍♀️ pic.twitter.com/7Yfrrr727y — Ⓜ️ARCHÉ (@LILMARCHE) 20 febbraio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non lasciate che essere cugini vi impedisca di essere innamorati»: con queste parole una donna ha postato su Twitter alcune foto insieme, nonché suo fidanzato. Una storia chesul web,, proprio per via del mezzo utilizzato per rivendicare il proprio amore incestuoso, ovvero Twitter: le mamme dei due sono sorelle, e la donna,su, ha detto di provare amore per suo cugino sin da bambini.«Possiamo cambiare idea sull’incesto? Non dovrei essere limitata in chi amo solo perché siamo parenti - ha scritto - Se sono felice e innamorata e il mio fidanzato è mio cugino, qual è il problema?». In tanti sono intervenuti sotto il suo tweet insultandola e sostenendo che Dio l’avrebbe punita e che i suoi figli sarebbero nati deformi: ma in tanti hanno anche scritto alla donna, che ha 37 anni, approvando la sua scelta e il suo coraggio.«Non mi interessa ciò che dite - ha ribattuto - Non mi vergogno di essere felice». Il tweet risale a meno di un mese fa, ma l’amore ha una data molto più lontana: «Abbiamo dovuto nascondere il nostro amore alla famiglia, ma ora siamo cresciuti e non dobbiamo più nasconderci». Il tweet originario, del 20 febbraio, ha totalizzato oltre 500 retweet e un migliaio di like.