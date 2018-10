Da suora a regina del porno, la storia di Yudi Pineda

Woman who had sex with 20 ghosts is now engaged to a spirit https://t.co/TSpVqbh30c pic.twitter.com/ruiVs9lEmE — New York Post (@nypost) 30 ottobre 2018

«Finché morte non ci separi, e magari neanche dopo»: potrebbero essere questi i voti che, 30 anni, potrebbe scambiarsi con il suo futuro marito australiano. C'è però un piccolo particolare: la trentenne di Bristol convolerà a nozzeSecondo quanto raccontato da, lei e il suo fidanzato fantasma si frequentano da ormai nove mesi e hanno ora deciso di sposarsi: lui stesso si sarebbe proposto durante un viaggio nel Somerset, nel sud-ovest dell'Inghilterra. E come ogni promessa sposa, la donna dovrebbe avere un anello di fidanzamento. Ma lei no: il motivo? Il fidanzato-spettro èAmethyst racconta di aver smesso di frequentare uomini in carne ed ossa, per conoscere e fare sesso solo con i fantasmi, come Ray: lo ha incontrato durante un viaggio in Australia, paese di provenienza del suo ragazzo-poltergeist. La donna ha dichiarato di avere anche alcune foto in sua compagnia, dove il suo fidanzato appare come un raggio di luce accanto a lei, da cui il nome, Ray. I due infine stanno pensando anche di avere un bambino.