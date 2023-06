«Quasi 30 bambini scomparsi nelle ultime due settimane». Scatta l'allarme, e spunta l'ipotesi choc

di Redazione web

Nelle ultime due settimane si sta verificando una situazione che sta destando molte preoccupazioni tra la gente. In America, a Cleveland si stanno verificando molte scomparse di bambini tra i 12 e i 17 anni. Solo nelle ultime due settimane sono 30 i bambini scomparsi e la situazione potrebbe peggiorare. La polizia dell'Ohio ha iniziato un'incessante campagna per ritrovare i ragazzi e rinchiudere i predatori, definiti “lupi travestiti da agnelli”, ma i dati registrati sono arrivati a “livelli senza precedenti”. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo.

Dove sono finiti i bambini scomparsi?

La polizia di Cleveland sta cercando i bambini scomparsi senza sosta e il capo della polizia di Newburgh Heights, John Majoy, ha dichiarato:

«Per qualche ragione, nel 2023, abbiamo visto molte più scomparse di quelle che vediamo normalmente, il che è in parte preoccupante perché non sappiamo cosa sta succedendo ad alcuni di questi bambini, se sono oggetto di tratta o se sono se sono coinvolti in attività di gang o droga».

Ha aggiunto che quando gli adolescenti diventano disperati, si uniscono a gang che li portano a commettere crimini di iniziazione come furti d'auto e rapine, vendono i loro corpi o fare uso di droghe. Molte sparizioni non fanno neanche notizia perché, purtroppo, sono frequenti, ma la situazione attuale sta preoccupando talmente tanto da essere ricorsi all'istituzione dell' "Operazione We Will Find You", con il quale si sono intensificate le ricerche dei ragazzi e ragazze.

Restiamo in attesa di aggiornamenti sulla situazione che preoccupa l'America.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Giugno 2023, 10:08

