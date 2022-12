Ameba mangia-cervello, primo morto in Corea del Sud: dalle acque dolci attraverso il naso, ecco perché è letale

La Corea del Sud ha riportato il primo caso di infezione da Naegleria fowleri, comunemente indicata come "ameba-mangia cervello". La Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) ha confermato che un cittadino coreano sulla cinquantina è morto dopo essere tornato dalla Thailandia. L'uomo è tornato in Corea del Sud il 10 dicembre dopo un periodo di quattro mesi lì. È stato ricoverato in ospedale il giorno successivo ed è morto mercoledì della scorsa settimana.

Il KDCA ha affermato di aver condotto test genetici su tre tipi di agenti patogeni che causano l'ameba mangia-cervelli per confermare la causa della sua morte. I test hanno confermato che il gene nel corpo dell'uomo era simile al 99,6% a quello trovato in un paziente con meningite segnalato all'estero. Si tratta della prima infezione nota della malattia in Corea del Sud. Il primo caso fu segnalato in Virginia nel 1937.

Cos'è l'ameba mangia-cervello

Naegleria fowleri è un'ameba, un organismo vivente unicellulare, che vive nel suolo e nelle acque dolc0 caldei, come sorgenti termali, laghi e fiumi, in tutto il mondo. L'ameba entra nel corpo per inalazione attraverso il naso e viaggia verso il cervello. I sintomi iniziali includono mal di testa, febbre, nausea o vomito, e i sintomi successivi possono portare a forti mal di testa, febbre, vomito e torcicollo, secondo il KDCA. Il periodo di incubazione per Naegleria fowleri è solitamente da due a tre giorni e fino a 15 giorni al massimo. Sebbene la trasmissione da uomo a uomo dell'ameba mangia-cervello sia impossibile, il KDCA ha chiesto ai residenti di astenersi dal nuotare nelle regioni e nei quartieri in cui è scoppiata la malattia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Dicembre 2022, 16:55

