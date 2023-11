Uomo armato fa irruzione con l'auto nella pista dell'aeroporto di Amburgo. La moglie: «Ci sono i nostri figli, li ha rapiti»

di Redazione web

Paura all'aeroporto di Amburgo, in Germania, dove un uomo armato di pistola ha sfondato i cancelli dell'area aeroportuale con l'auto, parcheggiando sotto un aereo di linea. L'uomo, che ha sparato due colpi in aria, avrebbe in ostaggio due bambini. La moglie dell'uomo aveva precedentemente denunciato alla polizia un possibile rapimento dei figli.

Cosa succede

L'aeroporto di Amburgo è stato chiuso. Secondo le informazioni del Bild, l'uomo a bordo di Audi senza targa è stato avvistato davanti al Terminal 1 dell'aeroporto Helmut Schmidt. Successivamente si è allontanato a tutta velocità, sfondando con l'auto una barriera di sicurezza al cancello nord pochi minuti dopo. Le forze di polizia e anche elicotteri sono sul posto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Novembre 2023, 22:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA