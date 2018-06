Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, 23 anni, ha speso quasitra tatuaggi e body art per modificare il suo corpo. La ragazza ha iniziato il discusso cambiamento all'età di 16 anni e oggi sembra irriconoscibile: «I miei amici mi chiamano».Accade in Australia. Come riporta il sito Metro.co.uk , Amber hae recentemente ha: «La procedura per farmi fare gli occhi è durata solo 40 minuti, ma è stata molto intensa e dolorosa. I miei occhi erano aperti mentre una siringa mi è stata iniettata quattro volte per occhio. Sono stata cieca per tre settimane».E aggiunge: «I miei amici mi chiamano, per via dei miei occhi e della lingua. Ma prima odiavo il mio sguardo, era così».Amber condivide le sue foto con oltre 40mila follower su Instagram . Il prossimo obiettivo è quello di affilare i denti per assomigliare a un. E voi cosa ne pensate?