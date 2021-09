Morto l'ambasciatore tedesco in Cina Jan Hecker: 54 anni, si era appena insediato nel suo ufficio di Pechino

Jan Hecker, ambasciatore tedesco in Cina, è morto pochi giorni dopo essersi insediato nel suo ufficio a Pechino. Ad annunciarlo è stato il ministero degli Esteri di Berlino, senza precisare però le cause del decesso. Hecker, 54 anni, era arrivato a Pechino ad agosto, dopo aver lavorato come consigliere per la politica estera della cancelliera Angela Merkel.

«È con profonda tristezza e sgomento che abbiamo appreso della morte improvvisa dell'ambasciatore tedesco in Cina. I nostri pensieri in questo momento sono con la sua famiglia e le persone che gli erano vicine», si legge in una nota postata sul sito web del ministero.

Erst Ende August hatte Jan Hecker seinen Posten angetreten. Nun ist der deutsche Botschafter in China plötzlich verstorben. Das Auswärtige Amt bestätigte dies in der Nacht.https://t.co/x1ujNoULHn — DER SPIEGEL (@derspiegel) September 6, 2021

