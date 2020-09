Amazon nella bufera: prezzi di mascherine e guanti aumentati fino al 1000% durante la pandemia

Amazon è stato accusato di aver gonfiato i prezzi su articoli salvavita come mascherine facciali e disinfettati durante la fase più acuta della pandemia. La denuncia è arrivata da un'associazione di consumatori americana che ha osservato come i prezzi di alcuni prodotti abbian raggiunto aumenti pari al 1000% rispetto ai prezzi Amazon precedentemente elencati o ai prezzi di altri rivenditori.



Il rapporto del gruppo no profit americano Public Citizen ha elencato 15 prodotti essenziali indicati come venduti direttamente da Amazon che erano diventati eccessivamente costosi per settimane di seguito. Nell'elenco, guanti usa e getta venduti al 336% in più rispetto al prezzo abituale, mentre la carta igienica era balzata del 528% e le confezioni di mascherine per il viso del 1000%, nonostante le recensioni indicassero che non fossero di buona qualità.



Le accuse arrivano mesi dopo che Amazon ha dichiarato di prendere posizione contro tali pratiche di venditori terzi e di aver per questo rimosso migliaia di partner commerciali. «Amazon ha fondamentalmente indotto in errore il pubblico, le forze dell'ordine e i responsabili politici sugli aumenti dei prezzi durante la pandemia», ha affermato in una dichiarazione Alex Harman, sostenitore della politica di concorrenza di Public Citizen e autore del rapporto. «Amazon ha pubblicamente incolpato i venditori di terze parti per l'aumento dei prezzi, pur continuando ad aumentare i prezzi dei propri prodotti e consentendo a quei venditori di aumentare i loro prezzi».



Le politiche del gigante dell'e-commerce vietano l'aumento dei prezzi e puniscono i venditori che lo praticano.

Amazon utilizza sistemi automatizzati e moderatori umani per identificare l'andamento dei prezzi sulla piattaforma. Tuttavia, secondo Public Citizen, il gigante della tecnologia non è riuscito a tenere a bada gli aumenti dei prezzi non solo da venditori terzi, ma anche per quanto riguarda i propri marchi.

«La truffa dei prezzi è uno sfruttamento dei più vulnerabili, soprattutto durante un'emergenza nazionale. Non ci sono scuse per Amazon, una delle società più grandi e di maggior successo nella storia». Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 10:49

