Amazon, Jeff Bezos sostiene 'Black Lives Matter' ma riceve proteste e insulti: «Clienti razzisti? Meglio perderli»

, fondatore e proprietario di, in prima linea contro il. L'imprenditore statunitense, che vanta un patrimonio che lo rende l'uomo più ricco al mondo, si era espresso a favore delle ragioni delle proteste della campagna '', ricevendo però parecchiee anche qualche insulto. Come riporta anche il Telegraph , è stato lo stessoa pubblicare, su Instagram, alcune delle e-mail di protesta ricevute da alcuni clienti, che gli rimproveravano di essersi esposto a favore delle proteste contro il razzismo di una parte della società statunitense., nell'appoggiare i manifestanti di tutto il mondo, aveva infatti sottolineato come il razzismo sia una piaga antica che negli anni non è mai stata debellata e per questo è destinata a tornare sotto forme diverse. Anche per questo motivo, sul sito diera stato aggiunto un banner dedicato proprio alla campagna ''.Non tutti i clienti dil'hanno presa bene, per usare un eufemismo. Una donna, infatti, ha inviato una e-mail di protesta direttamente a: «È abbastanza scioccante vedere su Amazon la scritta ''. Voi servite milioni e milioni di persone, compresa me e i miei familiari, tanto per gli acquisti personali quanto per quelli di lavoro. Sono a favore della libertà di espressione per tutti, ma mi sento offesa da quel banner sul sito di Amazon. Tutte le vite contano! E senza tutte quelle vite che acquistano o vendono sul sito da tanti anni, dove sarebbe Amazon ora?».ha risposto così: «No, Macy, non sono d'accordo con te. Le vite dei neri contano non significa che le altre non contino. Qui si parla di razzismo e dei rischi sproporzionati che i neri corrono di fronte alle forze dell'ordine e al sistema giudiziario. Ho un figlio di 20 anni e non credo di dover temere che un giorno, se arrestato, possa morire soffocato. Non è una ipotesi che mi preoccupa e i genitori neri non possono dire lo stesso. Non voglio minimizzare le preoccupazioni tue o di altri, ma sono a favore di questa campagna e non cambierò idea. Ti mando i miei saluti più sinceri».Con Dave, un altro cliente di, è andata anche peggio. L'e-mail inviata a, infatti, più che una critica è una sequela di insulti: «Sei un vero str...o. Ovviamente non sei un idiota, altrimenti non saresti diventato così ricco. Stavo per fare un ordine suquando ho scoperto che appoggiate. Appoggiare un branco di inutili n***i rovinerà la vostra compagnia. L'America bianca è stufa di queste stronzate dei n***i. Ho annullato l'ordine e sicuramente non sarò l'unico. Se continuerete così, vedremo un grosso calo nei vostri profitti e ci faremo delle risate. Ogni rapporto con voi per me è finito, fottetevi str...i». La risposta di, che ha pubblicato il testo dell'e-mail su, arriva nella didascalia del post: «Dopo il mio post sulla risposta a Macy sono arrivate diverse e-mail, nauseanti ma non sorprendenti. Questo genere di odio non dovrebbe essere consentito ma nascosto nell'ombra, è importante farlo emergere e renderlo visibile. Questo è solo un esempio del problema. Dave, sei proprio il genere di cliente che sono felice di perdere».