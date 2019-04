Amazon e l'assistente vocale Alexa. «I dipendenti ascoltano le registrazioni vocali dei clienti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

avrebbe ammesso che ida Echo e da altri altoparlanti intelligenti abilitati ad Alexa. Il gigante del retail online ha affermato che il suo staff ha «esaminato» un campione di conversazioni con assistente vocale Alexa al fine di migliorare il riconoscimento vocale. Lo riporta«Queste informazioni - ha detto Amazon in una nota -, in modo che Alexa possa capire meglio le richieste del cliente e garantire che il servizio funzioni bene per tutti. Abbiamo rigorose garanzie tecniche e operative e una politica di tolleranza zero per l'abuso del nostro sistema. I dipendenti non hanno accesso diretto alle informazioni che possono identificare la persona o l'account».Come segnalato da Bloomberg, i dipendenti di Amazon avrebbero avuto accessoper ciascuna clip vocale. Alcuni dipendenti avrebbero ammesso di condividere divertenti registrazioni con altri dipendenti tramite una chat room interna. Altri avrebbero affermato di aver sentito conversazioni potenzialmente disturbanti tra le persone nelle loro case.«Gli altoparlanti intelligenti realizzati da altre aziende tecnologiche - avrebbe affermato lo specialista della sicurezza informatica Jake Moore - come l'HomePod di Apple, inviano anche dati vocali da rivedere, anche se sembra esserci una maggiore attenzione alla privacy., il che significa che i dipendenti non sono in grado di identificare il cliente».