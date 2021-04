Amazon apre il primo salone per parrucchieri a Londra: realtà aumentata per i clienti

Amazon apre a Londra il primo salone di parrucchieri e sarà una vera rivoluzione nel settore. Il colosso dell'e-commerce fondato da Jeff Bezos userà la realtà aumentata per mostrare ai clienti come potrebbero apparire con un colore o un'acconciatura particolari. Come riporta il Telegraph, Amazon ha annunciato l'apertura nell'est di Londra, nel quartiere di Spitalfields. L'Amazon Salon, che occuperà due piani e 140 metri quadrati, sarà aperto tutti i giorni, e inizialmente sarà riservato ai dipendenti Amazon.

Leggi anche > Apple rilancia con iPad Pro, i nuovi iMac colorati ed Air Tag per ritrovare gli oggetti. E spunta anche iPhone 12 color "purple"

Si potrà prenotare con una mail e avere informazioni su un prodotto solo con un dito. Sarà tutto altamente tecnologico e la struttura rispetterà le norme anti-Covid con postazioni regolarmente separate. Amazon ha scelto un periodo particolare per aprire il suo primo salone di bellezza. Dopo il lockdown e il successo della campagna di vaccinazione nel Regno Unito i parrucchieri hanno riaperto e sono pieni. Ed è boom di prenotazioni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA