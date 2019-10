Amanda Knox attacca Lady Gaga su Twitter: «La prigione è la prigione»

Amanda Knox

Fame is prison — Lady Gaga (@ladygaga) October 25, 2019

Venerdì 25 Ottobre 2019, 22:48

, una contro l'altra: un botta e risposta che sta facendo il giro del web. La giovane americana, accusata e poi assolta dell’ omicidio di Meredith Kercher avvenuto in una casa nel centro di Perugia nell'ormai lontano 2007, e la popolare star della musica. «La fama è una prigione» ha scritto in inglese su Twitter l'estrosa Germanotta solo qualche ora fa.Un tweet che non è passato inosservato ad, che risposto per le rime sempre via social: «Ti capisco, ma… la prigione è prigione». Nel suo tweet Lady Gaga si riferiva alle pressioni che una star internazionale subisce quotidianamente durante la giornata. Ma la parola prigione non è andata giù ad Amanda, che ha immediatamente risposto. Un botta e risposta che in breve tempo ha fatto il giro del web.