Amanda Knox è incinta: «Racconterò la gravidanza in una mini serie». Amanda knox è incinta, lo ha annunciato lei stessa nel corso del podcast che conduce con il marito Chris Labyrinths: Getting Lost With Amanda. «Registreremo la nostra esperienza giorno per giorno con una mini serie». La notizia è stata immediatamente rilanciata dal tabloid People.

La 34enne di Seattle - che ha trascorso quattro anni in carcere per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, assolta poi in Cassazione nel 2015 - da tempo conduce con il marito Chris il podcast molto seguito in America. La coppia si è sposata nel 2018, a tre anni dall'assoluzione definitiva.

«Stiamo registrando audio della nostra esperienza giorno per giorno. Restate sintonizzati per la nostra prossima miniserie, 280 giorni con la quale vi porteremo in un viaggio intimo dal concepimento alla nascita», ha spiegato Amanda. Solo un mese fa la notizia dell'aborto spontaneo alla sesta settimana di gravidanza. Adesso il bimbo in arrivo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Agosto 2021, 10:48

