Alzheimer, dimentica di essere sposato e fa una seconda proposta alla moglie: la coppia si sposa di nuovo

Soffre di Alzheimer precoce da tempo e questo gli ha fatto dimenticare tantissime cose del suo passato, compresa quella di essere sposato da 20 anni. Quello che però non ha dimenticato è l'amore per la moglie. La storia di Peter Marshall, un uomo di 56 anni che vive ad Andover (Connecticut), negli Stati Uniti, è una di quelle che vi farà commuovere.

Leggi anche > «Sono gay». Carl Nassib è il primo giocatore della Nfl a fare coming out

Peter è sposato con Lisa, di due anni più giovane, da venti anni. La loro incredibile storia è raccontata anche dal Washington Post. Qualche mese fa, infatti, i due coniugi stavano guardando un film in tv in cui c'era la scena di un matrimonio. A quel punto, Peter si è rivolto così alla moglie: «Dovremmo farlo anche noi, vuoi sposarmi?». Lisa per un attimo era rimasta spiazzata, salvo capire che si trattava di una dimenticanza dovuta proprio alla malattia.

A quel punto, Lisa ha deciso di accettare e organizzare le seconde nozze con lo stesso uomo (dopo essere già stata sposata in precedenza con un uomo che le aveva dato due figli). Ad aiutarla, proprio i figli: Sarah, di professione wedding planner, ha organizzato il matrimonio, mentre Dan, di professione fotografo, ha realizzato degli scatti molto suggestivi. Il video delle nozze è stato poi pubblicato sul web, facendo commuovere gli utenti sul web.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Giugno 2021, 23:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA