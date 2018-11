Alunno disabile umiliato e costretto dai compagni a fare da ponte umano nel ruscello

Accoltellano lui e abusano di lei in metropolitana: 14 giovani arrestati​

Unodi 14 anni è statoe costretto dai suoia fare da, durante una gita, sdraiandosi nelle acque di unper permettere a tutti di attraversare senza bagnarsi neanche le scarpe. Una vicenda inquietante, non solo per le immagini diffuse sul web da alcuni studenti divertiti, ma anche per tutte le gravi negligenze e responsabilità che ci sono dietro.L'episodio risale allo scorso martedì, ed è avvenuto in, ma le prepotenze di bulli disumani andavano avanti già da un pezzo. IlB.C., affetto dalla nascita da, da tempo era vittima dei bulli, sempre pronti a ridere e ad approfittare della sua disabilità. Come riporta il Chronicle Herald , la vicenda era nota da tempo, anche agli stessi vertici della scuola, dopo che il ragazzino si era sfogato e aveva raccontato tutte le vessazioni subite ai genitori. Nessuno, però, aveva mosso un dito.Per far prendere provvedimenti allaè stata necessaria una vera e propria ondata di rabbia suscitata dalla diffusione deldello studente disabile costretto a immergersi nell'acqua fredda e a fare da ponte umano per i suoi compagni di scuola. Nel filmato si vedono, maschi e femmine, saltare sulla schiena del povero ragazzino per superare il ruscello, cone, addirittura, un compagno di classe che gli tira unaA pubblicarlo, come, è stato un uomo, amico dei genitori del 14enne. «Chi lo conosce sa che è disabile dalla nascita: dovrebbe essere aiutato, invece viene umiliato. Provo schifo e vergogna a vedere dei ragazzini così giovani che si comportano in modo così crudele, pubblicando anche tutto sui social per divertimento» - si legge nel post su- «Lo dico chiaramente ai genitori di questi ragazzini: avete fallito, guardate che generazione avete tirato su. Servono genitori presenti, non amici assenti».La vicenda, riportata anche da media esteri come 20minutos.es , alla fine ha costretto la scuola, fino a quel momento sorda di fronte alle proteste dei genitori dello studente disabile, a prendere provvedimentiche sono stati riconosciuti nel video. Una giustizia tardiva e parziale (molti, magari non immortalati nel filmato, l'avranno fatta franca) che sa di beffa e che lascia agli studenti una lezione di vita, di fondo, assolutamente sbagliata: se c'è un problema, lo si risolve solo se non si riesce a nasconderlo sotto un tappeto o se diventa inevitabilmente un potenziale danno di immagine.