Donna cade nel lago del campo di golf e viene uccisa da due alligatori: choc in Florida

di Paolo Travisi

Attaccata da un alligatore vicino ad un campo da golf. La Florida, uno degli stati meridiionali del Nord America, è popolata da alligatori nei corsi di acqua che disseminano lo stato.

Una donna anziana è stata uccisa dopo essere caduta in uno stagno, lungo un campo da golf in Florida. Lo specchio di acqua popolato da alligatori, non ha lasciato scampo all'ignara vittima, che subito dopo il tonfo è stata attaccata da due alligatori.

«Mentre erano in acqua, due alligatori sono stati avvistati vicino alla vittima e alla fine l'hanno afferrata mentre era in acqua», ha riferito l'ufficio dello sceriffo. Purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare, ed è stata dichiarata morta sul posto, mentre un cacciatore di alligatori della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission ha rimosso dall'acqua i due animali.

Nonostante la massiccia presenza di alligatori nello stato della Florida, gli attacchi mortali nei confronti dell'uomo sono comunque eventi rari. Secondo i dati della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, dal 1948 al 2021, la Florida ha registrato 442 morsi non provocati da alligatori, 26 dei quali hanno provocato vittime; negli ultimi 10 anni, lo stato ha registrato una media di otto morsi all'anno che richiedono cure mediche. Secondo le statistiche la probabilità che qualcuno venga gravemente ferito durante un incidente di alligatore non provocato in Florida è di circa uno su 3,1 milioni.

