Alligatore forza le barre del golf club e "finisce" sulla pista ciclabile: il video choc

di Redazione web

Un video poco rassicurante quello catturato in un golf club privato a Placida, in Florida dove si vede un alligatore forza le barre di una recinzione, allargate come se fossero di gomma, dalla forza incredibile dell'animale. Il video, diffuso sui social, mostra l'anfibio di "spalle" mentre con le zampe sta forzando le barre con una facilità straordinaria.

Paura al golf club

A tutta velocità sulla "celebre" curva del Grand Prix di Montecarlo: si schianta con la mini car elettrica

Solo in un secondo tempo, è stato reso noto che in realtà l'animale non godeva di una particolare forza, ma erano le barre ad essere di alluminio, un metallo meno duro e non proprio indicato come misura di sicurezza in una zona degli Stati Uniti, la Florida, abitata da queste creature primitive che ci riportano alla notte dei tempi.

Gigantic alligator casually tears through metal fence at Florida golf club. (Video: Matt Devitt) pic.twitter.com/BaZXGstmFA — Mike Sington (@MikeSington) March 10, 2023

Turbolenza su un volo Lufthansa provoca 7 feriti e caos a bordo: la compagnia chiede ai passeggeri di cancellare foto e video

Che fine ha fatto

A riprendere l'incredibile gesto dell'alligatore è stato un dipendente del golf club, che ha detto di aver costruito la recinzione per proteggere il club dall'ingresso di persone estranee, visto che si trova vicino ad una pista ciclabile. Anche se non è dato sapere se l'alligatore abbia poi varcato la recinzione, in quanto il video si interrompe, è plausibile pensare che l'anfibio sia finito sulla pista ciclabile.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Marzo 2023, 22:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA