Dalla Pennsylvania si è trasferita in California , e come nei migliori stereotipi dei film e delle serie tv americane, Los Angeles l’ha cambiata: lei si chiamaha 24 anni e sta seguendo la ‘strada’ della notorietà, a partire dai social, dove conta però ancora poche migliaia di followers.La sua peculiarità, oltre al suo corpo quasi completamente tatuato, è la sua lingua: lo scorso aprile si è infatti operata facendosela dividere in due, una specie di. E a quanto dice, gli uomini sono contenti: «Le mie prestazioni sono migliorate molto, gli uomini adorano il fatto che io riesca a controllare le mie due lingue», si vanta Allie, che ha speso 25mila dollari tra l’operazione e i tatuaggi.Di lei ha parlato il tabloid Daily Mail qualche giorno fa. L’intervento non è stato semplice: chi l’ha operata è un esperto, che ha prima diviso la lingua con un bisturi, per poi suturare le due parti. E l’inizio è stato difficile: «Non riuscivo a chiudere la bocca, la mia lingua era gonfia: non sono riuscita a mangiare per una settimana, ma ora sono soddisfatta», giura Allie.