Allerta meteo nel Regno Unito, arriva la tempesta Franklin: previsti forte vento e alluvioni

Ancora maltempo sul Regno Unito. Dopo che la violenta Eunice, che ha lasciato 1,4 milioni di case senza elettricità, ora è previsto l'arrivo della tempesta Franklin. Ad affermalo è il Met Office che ha emesso un'allerta vento sull'Irlanda del Nord per lunedì mattina.

Allerta gialla nel nord-ovest dell'Inghilterra, a partire da oggi: due gravi allarmi di alluvione indicano anche pericolo per la vita. Una previsione che mette in guardia i cittadini dopo l'ultima tempesta che si è abbattuta nel Regno Unito, una delle peggioro degli ultimi decenni, in cui sono morte tre persone. Più di 75.000 case non hanno ancora elettricità, evacuate 460.

Franklin è la terza tempesta a colpire il Regno Unito in una settimana, dopo Storm Dudley e Storm Eunice. I forti venti in arrivo potrebbero causare ulteriori interruzioni di corrente, ritardi nei trasporti e danni alle proprietà.

Gli avvisi riguardano maggiormente il fiume Mersey a East Didsbury e West Didsbury e Northenden, sarà il più colpito da 80 mm di pioggia. Natural Resources Wales (NRW) ha dichiarato che sono previste inondazioni in diverse aree lungo il fiume Severn a Powys.

Più di 20 allarmi di inondazione e sette allarmi sono stati emessi anche attraverso gli Scottish Borders, l'Ayrshire, le Orcadi e le Western Isles dall'Agenzia scozzese per la protezione dell'ambiente. Il fulcro dell'allerta pioggia gialla è intorno alla Greater Manchester e si estende a Blackburn con Darwen, Cheshire, Cumbria, Lancashire, Merseyside e Warrington.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Febbraio 2022, 18:39

