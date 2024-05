«Sono allergica a quasi tutto il cibo: ho sviluppato una malattia rara e ormai posso mangiare solo due tipi di alimenti»

di Redazione web

Carolyne Cray è una tiktoker originaria del Massachusetts, Stati Uniti alla quale, nel 2018, è stata diagnosticata la sindrome da attivazione dei mastociti che, come spiega il portale del Policlinico Gemelli, «è una malattia rara caratterizzata dall’accumulo di un particolare tipo di cellule – i mastociti – in diversi tessuti e organi quali la cute, il midollo osseo, il fegato, la milza, il tratto gastroenterico ed i linfonodi». La ragazza, nei suoi video su TikTok ha spiegato che tantissime allergie le sono state diagnosticate quando aveva due anni, ad esempio: allergia alle arachidi, alle noci, al sesamo, alla senape, al kiwi, ai frutti di mare e a vari tipi di frutta. Ora, Carolyne ha trovato il modo di non rischiare la vita ingerendo cibo che potrebbe farle male, come ha spiegato in una recente intervista, può mangiare solo avena e una formula ipoallergenica. Gli unici due alimenti che non le hanno causato alcuna reazione.

La storia di Carolyne Cray

Carolyne Cray ha raccontato la sua storia in una recente intervista rilasciata a People in cui ha detto: «Alcuni anni fa potevo mangiare praticamente tutti gli alimenti tranne quelli a cui sono sempre stata allergica, ad esempio, le arachidi, la frutta in guscio, la senape o il sesamo. Ma negli ultimi anni è stato davvero, davvero difficile. Il cibo è un grande fattore scatenante di reazioni per me. Alcune persone sono allergiche ai prodotti chimici o ai detersivi, io lo sono a varie tipologie di cibo. Sono sicuro che esista qualcos'altro che potrei mangiare, oltre all'avena e alla formula ipoallergenica, ma il punto è che negli ultimi anni ho provato una dozzina di alimenti nuovi e le uniche cose che hanno funzionato sono state appunto la farina d'avena e la formula ipoallergenica. L'unica cosa di cui è un po' carente è il sale, quindi lo aggiungo io manualmente».

Carolyne Cray e la scuola

Carolyne Cray, nella sua intervista a People, ha anche spiegato: «Ho rinunciato ad andare a scuola per un bel po' perché sapevo che se avessi provato il cibo della mensa o qualcosa fosse stato contaminato, sarei dovuta stare a casa nuovamente.

