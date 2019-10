Allergica alle noccioline, volontaria cacciata dall'aereo

Venerdì 18 Ottobre 2019, 13:28

perché. Meleri Williams, 20 anni, ha segnalato la sua allergia alle noccioline dopo essere salita su un volo che andava da Buenos Aires a Esquel in Patagonia, ma è stata allontanata. La studentessa di Cardiff era in viaggio per iniziare a fare volontariato in una scuola elementare, ma i suoi progetti sono saltati.Il personale della compagnia aerea Aerolineas Argentinas, al posto di non servire noccioline a bordo o di invitare i passeggeri e non consumarne, come da prassi in caso di allergie così forti, ha invitato la giovane a scendere dal velivolo. La ragazza ha dovuto ripiegare su un bus per gingere a destinazione, impiegand 26 ore di viaggio e perdendo di fatto 200 sterline. Meleri ha dichiarato che la sua allergia è molto grave e può ucciderla. Porta sempre con sé un farmaco salva vita ma deve essere in condizioni di non usarlo e cercare di prevenire ed evitare eventuali crisi, per questo ha segnalato il suo problema alla compagnia.Il personale di bordo ha risposto che l'unico cibo a disposizione per i passeggeri era la frutta secca e non avrebbero potuto servire altro, causando disagi a tutti gli utenti. Lo stesso problema lo ha avuto con la compagnia aerea nel viaggio di ritorno, così ha voluto denunciare l'accaduto ritenendolo vergognoso. Dal canto suo però la Aerolineas Argentinas non ha rilasciato dichiarazioni.