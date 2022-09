Regina Elisabetta, allarme per la sua salute: «Sta male», tutti al suo capezzale

LOLNEWS.IT - Sta circolando da qualche ora la notizia che la Regina Elisabetta, 96 anni, è stata sottoposta a controlli medici. La Sovrana si trova da settimana nella sua amata residenza di Balmoral, dove in questi giorni ha augurato alla nuova Premier britannica Liz Truss buon lavoro congedando Boris Johnson.

Il comunicato ufficiale di Buckingham Palace

Stando a quanto si apprende dal comunicato ufficiale di Buckingham Palace, che raramente ha dato conto delle condizioni di salute di Sua Maestà, "i dottori sono preoccupati e hanno raccomandato che rimanga sotto stretta supervisione medica". La decisione della Famiglia (Foto: Kikapress - Music: "Once Again" from Bensound.com)



#regina #elisabetta sotto supervisione medica nel castello di Balmoral: medici preoccupati per la sua salute https://t.co/g4JvrxkXin — Leggo (@leggoit) September 8, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 18:44

