Allarme dal Pentagono, «fra sei mesi possibili attacchi Isis-K»

Allerta terrorismo negli Stati Uniti per il rischio di attacchi sia dell'Isis-K che di Al Qaida. L'Isis-K in Afghanistan potrebbe essere in grado di attaccare obiettivi internazionali, anche contro l'America, nel giro di sei mesi. È l'allarme lanciato in Congresso dal vicesegretario alla difesa Usa Colin Kahl, che ha spiegato come al momento sia difficile determinare quanto i talebani siano in grado di combattere i jihadisti dello stato Islamico.

«La comunità dell'intelligence - ha detto l'alto funzionario del Pentagono nel corso di un'audizione davanti alla commissione forze armate del Senato - valuta che sia l'Isis-K che Al Qaida abbiano l'intenzione di condurre operazioni esterne, anche contro gli Stati Uniti, ma non ne hanno attualmente la capacità. Ma l'Isis-K potrebbe raggiungere tale capacità in qualunque momento tra sei o dodici mesi, mentre Al Qaida tra uno o due anni».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Ottobre 2021, 19:42

