Allarme orsi, il paese che ricorre ai lupi robot per tenerli lontani dal centro abitato

A prima vista sembrano dei lupi veri e propri, con tanto di peli. In realtà, si tratta di una grande innovazione tecnologica per proteggere un paese dall'invasione degli orsi, sempre più pericolosamente vicini al centro abitato.

Nella cittadina di Takikawa, in Giappone, abitata da 41mila persone, le autorità locali hanno deciso di ricorrere ad una soluzione tecnologica per allontanare gli orsi e tenerli confinati nei boschi circostanti. Negli ultimi mesi, riporta l'Independent, gli avvistamenti di orsi nei pressi del centro abitato si sono moltiplicati. Le autorità della cittadina nell'isola di Hokkaido, tuttavia, hanno scelto di prevenire ogni rischio: finora non c'è stato alcun attacco di orsi ai danni degli abitanti, ma per scongiurare il pericolo hanno deciso di affidarsi ai lupi robot.

Si tratta di due robot assolutamente identici ai lupi, dotati anche di un meccanismo che rileva la presenza di animali selvatici e che fa scattare automaticamente l'ululato tipico del lupo, in grado di spaventare e allontanare gli orsi. Entrati in funzione da poco, i lupi robot sembrano funzionare: finora non ci sono stati nuovi avvistamenti nei pressi del centro abitato.

