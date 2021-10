Allarme bomba a Parigi, riaperta Gare du Nord evacuata per una valigia abbandonata

Un allarme bomba è scattato oggi pomeriggio a Parigi per una valigia abbandonata nella stazione ferroviaria Gare du Nord al binario 44. La stazione evacuata per circa un'ora e circondata dalle forze dell'ordine per mantenere le persone ad una distanza di sicurezza, è stata riaperta ai passeggeri e alla circolazione dei treni.

Durante l'allerta le forze dell'ordine hanno chiesto a tutti di lasciare la stazione dei treni che si dirigono verso nord dalla capitale francese ed hanno fatto interrompere arrivi e partenze dei treni in attesa di verifiche e perquisizioni. Il blocco del traffico ferroviario ha avuto ripercussioni anche sugli Eurostar in partenza per Londra.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 18:00

