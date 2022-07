Allarme bomba, aeroporto di San Francisco evacuato nella notte

L'aeroporto internazionale di San Francisco è stato evacuato nella notte per un allarme bomba. Disagio per migliaia di passeggeri che venerdì notte sono stati costretti all'evacuazione, dopo che la polizia aeroportuale ha rinvenuto un pacco sospetto lasciato incostudito all'interno di uno dei terminal.

Tonight @SFPD officers received bomb threat at @flySFO . Offs located suspicious package. Int'l Ter evacuated, EOD Unit investigating. We will provide live updates as the investigation continues. Expect delays as this may interrupt current airport operations

Funzionari dell'SFPD hanno ricevuto un rapporto di richiesta di intervento intorno alle 20:15, e sul posto hanno rinvenuto un oggetto definito "possibilmente incendiario"; le autorità hanno quindi deciso di evacuare il terminal internazionale. L'intervento immediato ha portato all'arresto di un uomo, ritenuto il responsabile dell'incidente.

Police have cleared the Int'l Terminal. SFO resumes normal operations. AirTrain restarted. BART SFO departures resume at 6:25am. Check-in counters re-opened. Security screening resumed. Check with your airline for flight info. Please be patient. Allow extra time!