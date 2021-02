Alisson, dramma per l'ex portiere della Roma: il padre morto annegato, aveva 57 anni

Gravissimo lutto per Alisson Becker. Il padre del portiere brasiliano, ex Roma e ora al Liverpool, è stato trovato morto annegato in una diga nei pressi del ranch di famiglia.

José Agostinho Becker, 57 anni, era scomparso nella giornata di ieri: la famiglia, non vedendolo rincasare, aveva allertato le autorità. Immediate le prime ricerche, con i sommozzatori che hanno scoperto il corpo dell'uomo in una diga, nel ranch di proprietà a Rincao do Inferno, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 11:12

