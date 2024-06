Torte, la confessione della pasticcera su TikTok: «Glitter industriali e confetti non commestibili»

di Cecilia Legardi

Su TikTok una content creator mette in guardia i golosi amanti delle torte: secondo lei, che nella vita reale è una pasticcera, sarebbero piene di tossine. Ecco cosa dice nel suo video.

Attenzione a brillantini e perline sulle torte

Fuori dai social, Destiney è una decoratrice di torte di pasticceria, dentro TikTok, invece, è diventata virale grazie a un video che spiega che sulle torte ci sono spesso dei materiali tossici. Sul suo account, @destinedindulgence, la ragazza si è ripresa mentre ha dietro di sè lo screenshot di una torta che trovata online e su cui ha scritto, in sovrimpressione, «velenoso». La didascalia recita: «Questo video è per te, per essere INFORMATO prima di mangiare qualcosa sulla tua torta o fare ulteriori domande al decoratore». Poi inizia a parlare: «Se questa è la tua torta - dice immaginando di rivolgersi a un fan - è stata realizzata con particelle di plastica, alluminio e vetro». Sulla panna, infatti, ci sono dei fiori realizzati con glitter non commestibili. Malgrado sotto la fotografia i pasticceri spieghino che i brillantini non sono tossici, secondo Destiney ciò significa semplicemente che «non devi indossare una maschera quando ci sei vicino».

La tiktoker afferma di aver visto tantissimi pasticceri utilizzare i glitter industriali sulle loro creazioni, oltre ad altri materiali, come le perle che la FDA tutt'ora non ritiene ancora sicure per il consumo. «Qualsiasi azienda che vende confetti è tenuta a dichiarare che non sono commestibili e servono solo come decorazione», spiega la ragazza. Ma la verità, secondo Destiney, è che i pasticceri non sono disposti ad ammetterlo. Infine, mette in guardia dall'utilizzo dei fiori veri, in quanto sono avvelenati: «Smettila di pensare che solo perché è un fiore, non c'è nulla di male se sta su un dolce». Effettivamente, non è detto che un fiore coltivato sotto una serra o cresciuto in un giardino non sia stato sottoposto a dei pesticidi o altre sostanze tossiche.

I fan concordano: «Ecco perché...»

I follower di Destiney sono rimasti sbalorditi dalla sua confessione. «Alla scuola di cucina ci viene insegnato che se non è commestibile non bisogna metterlo nel piatto», ha detto uno spettatore nella sezione dei commenti. Un altro ha scritto: «Mi chiedevo perché i glitter commestibili della mia torta non brillassero come quelli che si vedono online, che usano glitter industriali».

