Il tiktoker 'viaggiatore nel tempo' e le nuove rivelazioni: «Ecco quando gli alieni arriveranno sulla Terra»

Su TikTok è conosciuto dagli utenti con il nome @timevoyaging e sostiene di essere un viaggiatore del tempo che prevede il futuro, motivo per il quale spesso mette in guardia i social sugli eventi, o peggio catastrofi, che potrebbero verificarsi nel futuro, secondo i suoi viaggi attraverso i secoli.

Il filmato

Il TikToker, già in precedenza, aveva messo in guardia su cinque grandi eventi che avrebbero cambiato il destino dell'uomo. Negli ultimi giorni ha condiviso un nuovo video che ha terrorizzato gli utenti: dopo natale, a suo dire, gli alieni potrebbero arrivare sulla terra per combattere la loro prima guerra.

«ATTENZIONE! Il 25 dicembre 2022 il governo degli Stati Uniti d’America rivelerà che le piramidi sono state costruite dagli alieni. I Distanti sono una specie ostile di alieni che costruiscono le piramidi su ogni pianeta che conquistano, se il pianeta ha altre forme di vita. Quando eventualmente torneranno sulla Terra, gli alieni ostili la attaccheranno», questo cita il video del tiktoker che ha riscosso diverse polemiche sul social cinese.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Dicembre 2022, 12:09

