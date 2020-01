La prima astronauta britannica dichiara: «Gli alieni esistono e potrebbero essere qui ora»

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 15:30

Helen Sharman, che nel 1991 è diventata la prima astronauta del Regno Unito a viaggiare nello spazio, ha dichiarato a The Guardian «Gli alieni esistono».Secondo quanto riportato dal giornale, la donna ha spiegato che con «così tanti miliardi di stelle nell'universo» ci devono essere «tutti i tipi di forme di vita possibili». «Saranno come te, come me, composti di carbonio e azoto? O forse no», ha aggiunto. «Potrebbero essere qui adesso e semplicemente non possiamo vederli», ha continuato l'astronauta.Nel 1991, Sharman trascorse otto giorni nello spazio, dove si unì alla missione sovietica della stazione spaziale Mir. A quel tempo la donna aveva 27 anni.