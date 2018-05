di Salvatore Maria Ferrarelli

The people of Liverpool lined the streets around Goodison to pay their respects to Alfie Evans earlier today. 💙 pic.twitter.com/fqKu3P2jqG — Everton (@Everton) 14 maggio 2018

Alfie è riuscito a combattere anche quando la spina è stata staccata, dopo aver attirato l'attenzione internazionale quando il suo trattamento ospedaliero è diventato il centro di una battaglia legale, è stato applaudito e compianto da migliaia di persone nel giorno del suo funerale.I sostenitori della famiglia, vestiti in abiti sgargianti, era tutti commossi e in lacrime mentre il carro funebre con una bara bianca, adornata di fiori e giocattoli, passa per il suo ultimo viaggio.I partecipanti sono scoppiati in un applauso spontaneo mentre il carro funebre passa sulle strade di Liverpool, ''campione'', ''vai figliolo'' e messaggi di conforto arrivano dalla gente accorsa per salutare il piccolo.La processione per Alfie ha superato Goodison Park, la sede del club della Premier League Everton sede della squadra del cuore del padre, che ha sempre sognato di potercelo un giorno.I genitori, entrambi nel caro funebre, emozionati salutano e ringraziano tutti quelli che gli sono stati vicini in questo difficile periodo.