di Silvia Natella

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono trascorsi quattro mesi da quando il piccolo Alfie Evans è morto e poche settimane fa i genitori hanno dato alla luce un altro figlio. Era il 28 aprile quando il "piccolo guerriero" di quasi due anni ha smesso di lottare contro la malattia neurodegerativa di cui era affetto dalla nascita. A nulla erano serviti gli appelli della coppia britannica per mantenerlo in vita e anche l'Italia si era spesa per trovare una cura. Secondo quanto riporta l'Independent , Kate James e il marito Tom Evans, che avevano avviato una vera e propria battaglia legale attirando l'opinione pubblica mondiale, sono diventati di nuovo genitori l'8 agosto. Al neonato hanno dato il nome di Thomas.«La morte di Alfie ha distrutto Kate e Tom, ma i due hanno giurato che avrebbero continuato a 'vivere' per rispettare la memoria del figlio. Ora i due sono contenti della nascita del nuovo bambino, stanno facendo un ottimo lavoro con lui. Ovviamente il tutto è tinto di tristezza, perché Kate e Tom sanno che Alfie sarebbe stato un fratello fantastico se fosse riuscito a sopravvivere», ha detto una fonte ai media britannici.Toccante l'ultimo messaggio del papà su«Quattro mesi fa hai guadagnato le tue ali. Il dolore e l’angoscia aumentano ogni giorno, ti amo e mi manchi».I genitori erano preoccupati che anche Thomas potesse ereditare la malattia di Alfie, ma sembra che sia in buona salute. «Il bambino - ha aggiunto la fonte - ha fatto tutti i controlli necessari e finora i medici sono cautamente ottimisti riguardo alle sue condizioni. Kate e Tom sono felici di questa notizia».La vicenda del bimbo britannico di 23 mesi affetto da una patologia neurodegenerativa ancora non individuata con certezza, era stata al centro di un caso diplomatico che ha visto coinvolti l'Italia e lada una parte e la magistratura del Regno Unito dall'altra. Per questa malattia, per cui non c'era alcuna terapia, sembra sia stato trovato un nuovo farmaco, che rimpiazza l'enzima di cui questi pazienti sono carenti. Una scoperta arrivata subito dopo la morte del piccolo Alfie.