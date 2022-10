Alessia Piperno, fiamme e spari nel carcere di Evin dove è rinchiusa la blogger romana. «Prigionieri a rischio» FOTO

Il carcere di Evin è in fiamme. Nella prigione iraniana, dove è detenuta tra gli altri la blogger romana Alessia Piperno, è in corso una rivolta, testimoniata da decine di video condivisi sui social. Esplosioni, urla, spari e fiamme altissime stanno avvolgendo il carcere, utilizzato per rinchiudere i prigionieri politici. Un'altra conseguenza della rivolta scattata dopo l'omicidio di Mahsa Amini.

Nei video si sentono cori contro il regime: «A morte il dittatore». «Le famiglie dei prigionieri si sono radunate davanti al portone principale del carcere di Evin», ha detto un testimone contattato da Reuters. «Vedo fuoco e fumo. Molte forze speciali. Ci sono anche le ambulanze».

Secondo alcuni attivisti iraniani che hanno ripreso le immagini, gli incendi sarebbero divampati nei reparti dei prigionieri e delle prigioniere politiche (dove è detenuta Alessia Piperno), l’edificio culturale trasformato in luogo di detenzione e il reparto di coloro che hanno commesso reati finanziari. «Tutti i prigionieri sono in pericolo» si legge in un tweet di un’attivista.

Chi è Alessia Piperno

Alessia Piperno, 30 anni, è una ragazza romana orginaria del quartiere Appio-Latino. Da sette anni ha deciso di prendere in mano la sua vita. Ha lasciato il lavoro e ha cominciato a viaggiare, diventato una blogger. Da due mesi e mezzo si trova in Iran. Il 30 settembre scorso è stata arrestata, durante una manifestazione contro la morte di Masha Amini, l'iraniana uccisa dalla polizia per non aver indossato il velo.

Il direttore dell'orchestra di Kherson nega il concerto ai russi, loro lo uccidono in casa a sangue freddo

Il carcere di Evin

La prigione di Evin, dove è stata rinchiusa nei giorni successivi all'arresto, ospita principalmente prigionieri politici ritenuti pericolosi per la sicurezza del Paese. Il carcere è stato a lungo criticato da gruppi per i diritti umani occidentali ed è stata inserito nella lista nera dal governo degli Stati Uniti nel 2018 per «gravi violazioni dei diritti umani».

BREAKING: Evin Prison, the infamous fortress where Tehran’s political prisoners are warehoused, is on fire today, October 15, with reports of gunfire from the facility pic.twitter.com/Gt6PJru2C4 — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) October 15, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Ottobre 2022, 21:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA