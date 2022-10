La Farnesina: «Alessia Piperno sta bene». Rivolta e incendio nel carcere di Evin, 4 morti e decine di feriti

Spunta un primo bilancio della rivolta e dell'incendio scoppiato ieri nel carcere di Evin, a Teheran (Iran), lo stesso carcere in cui è detenuta la blogger italiana Alessia Piperno. Secondo quanto ha comunicato l'autorità giudiziaria iraniana, riportano i media internazionali, quattro detenuti sono morti e 61 sono rimasti feriti.

Alessia Piperno, scoppia una rivolta nel carcere di Evin in cui è rinchiusa

I quattro detenuti sono morti per aver inalato il fumo provocato all'incendio scoppiato ieri, in seguito a una rivolta, ha reso noto Mizan, l'autorità giudiziaria, aggiungendo che dei 61 feriti 4 sono gravi, mentre circa 70 altri detenuti sono stati tratti in salvo. La Farnesina, in contatto con l'ambasciata italiana a Teheran, ha fatto sapere che Alessia Piperno sta bene.

Biden: governo opprimente

Il «governo iraniano è opprimente», il commento del presidente americano Joe Biden sulla rivolta scoppiata nel carcere di Evin a Teheran. «Ho un enorme rispetto per le persone che manifestano nelle strade», ha detto il presidente parlando con i giornalisti al seguito in Oregon.

