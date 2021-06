Italiano di 42 anni muore a Cuba: Alessandro stroncato da malore in mare. Lascia una figlia

Un italiano di 42 anni, Alessandro Bellotti, è morto a Cuba dove si trovava da qualche tempo come tecnico di un'azienda. L'uomo, residente a Porto Mantovano (Mantova), venerdì scorso era andato al mare a fare un bagno con alcuni amici: si è tuffato in acqua, poche bracciate ed è scomparso tra le onde. Dopo qualche ora di ricerche, il suo corpo senza vita è stato poi trovato vicino alla spiaggia: a stroncarlo forse un malore.

L'italiano è morto venerdì ma la notizia si è avuta solo oggi: sul suo cadavere è già stata effettuata l'autopsia ma non ne sono stati resi noti i risultati. Il 42enne lavorava come tecnico per una nota azienda mantovana che produce etichettatrici e a Cuba aveva il compito di installare alcune macchine in uno stabilimento vicino alla capitale L'Avana. Bellotti lascia una figlia adolescente.

