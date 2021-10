Alec Baldwin, il figlio di Donald Trump mette in vendita t-shirt choc: «Le armi non uccidono, Baldwin uccide»

«Le armi non uccidono, Baldwin uccide». Questa la scritta che Donald Trump Jr, figlio dell'ex Presidente Usa, ha deciso di stampare su una maglietta messa in vendita sul suo sito di e-commerce. La t-shirt venduta a 27,99 dollari fa riferimento alla tragedia accaduta sul set del film 'Rust' con Alec Baldwin, in cui ha perso la vita la direttrice della fotografia Halyna Hutchins ed è rimasto ferito il regista Joel Souza. Una disgrazia avvenuta proprio per mano della star che ha sparato con una pistola di scena che una assistente alla regia gli avrebbe indicato come sicura.

Inoltre sul suo profilo Instagram, Trump Jr ha postato una foto ritoccata in postproduzione di Baldwin con addosso la maglietta. Nelle sue stories, sempre su Instagram, il figlio dell'ex presidente ha anche scritto: «Al diavolo tutta la santità che vedo là fuori. Se fosse successo a un altro, Alec Baldwin adesso sarebbe letteralmente la prima persona cercare di trarne vantaggio. Fanculo!». Baldwin ha fatto la caricatura di Donald Trump al 'Saturday Night Live', uno degli show televisivi più popolari negli Usa, ed è stato sempre molto chiaro nella sua battaglia contro l'uso delle armi.

