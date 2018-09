Alcol di contrabbando, 27 persone morte avvelenate

Domenica 30 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In Iran 27 persone sono morte ed altre 15 sono in gravi condizioni a causa di un grave avvelenamento prodotto da alcol di contrabbando. Le autorità parlano di una vera emergenza che sta coinvolgendo quattro province del Paese islamico, dove la vendita ed il consumo di alcolici sono proibite, con 290 persone che sono state ricoverate negli ultimi giorni dopo aver bevuto l’alcol avvelenato. Sono circa 250 le persone ancora ricoverate, riporta l’agenzia Isna.Nonostante il divieto, e le pesanti sanzioni che vanno dalle multe fino alle frustate per chi viene scoperto a bere alcol, in Iran, secondo uno studio dello scorso febbraio, vi sono 5 milioni di alcolisti. C’è una grande offerta di alcol sul mercato nero ma a prezzi molto alti, mentre a prezzi contenuti si possono comprare bevande alcoliche prodotte in case che alcune volte vengono adulterate in modo da provocare gravi avvelenamenti.