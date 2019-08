Alba, giovane promessa del calcio femminile, morta a 19 anni in un incidente: «Forse colpa di un pirata»

Punta da una zecca contrae la malattia di Lyme e il suo corpo si riempie di macchie

PÉSAME | La RFEF lamenta el fallecimiento de la joven futbolista Alba Esteban Frau, de sólo 19 años, que se nos ha ido a tan temprana edad después de un desgraciado accidente de tráfico en Mallorca. Queremos mostrar nuestras condolencias a familiares y allegados.



Descanse en paz pic.twitter.com/JOClqx9erG — RFEF (@rfef) August 8, 2019

Venerdì 9 Agosto 2019, 17:46

La sua giovane vita si è spezzata a, in un incidente stradale, mentre si trovava in moto insieme ad un amico. Ècosì una giovanespagnolo,Nativa di Maiorca,si trovava nella sua città quando, mentre si trovava in sella ad una, seduta dietro un amico di 23 anni, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo. L'incidente, la cui dinamica dovrà essere ricostruita con esattezza, è avvenuto lungo la strada che collega Palma di Maiorca con Soller. Dalle prime indagini, però, sembrerebbe che nell'incidente sia coinvolto anche un altro mezzo: lo riporta anche 20minutos.es Dalle prime testimonianze, infatti, laguidata dall'amico di Alba sarebbe statae questo avrebbe causato l'incidente. Il 23enne che guidava la moto è ancora ricoverato in ospedale, mentre Alba è morta dopo due giorni di agonia. Per questo motivo la Guardia Civil sta cercando di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente e provare a risalire all'automobilista che avrebbe causato l'incidente senza prestare soccorso ai due ragazzi.In tanti hanno voluto ricordare una giovane atleta che inseguiva un sogno: quello di diventare una calciatrice professionista. Oltre alle sue ex squadre (Son Oliva, Athletic Marratxì, Independiente Camp Redo e Recreativo La Victoria), anche la, la Federcalcio spagnola, ha voluto omaggiare la memoria di Alba: «Siamo addolorati dalla scomparsa di una ragazza di solo 19 anni, che se ne è andata via così presto, in un tragico incidente stradale. Le nostre condoglianze ai familiari, agli amici e a chi ha condiviso il campo con lei. Riposi in pace».