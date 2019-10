Al Baghdadi, l'Isis sul web: «Il nostro leader un martire, la jihad continua»

ma esortano i seguaci in tutto il mondo a «continuare la jihad anche se la notizia fosse vera» definendo già il loro leader come «martire della guerra santa».



«La morte di al-Baghdadi - scrive la Katz - è un duro colpo per l'Isis e la sua rete. Tuttavia, sulla base della storia del gruppo (morte di Zarqawi e di altri leader), l'Isis ha dimostrato la sua capacità operativa e potrebbe trarre vantaggio dalla morte di Baghdadi per il reclutamento e le richieste di attacchi». Sempre secondo quanto scrive la direttrice di Site, i militanti dell'Isis hanno collegato l'eventuale morte di al-Baghdadi a quella di 'illustri' terroristi del passato, da Bin Laden a Zarqawi. Nel frattempo, scrive sempre la Katz, i sostenitori di al-Qaeda «stanno celebrando la notizia (della morte di al-Baghdadi, ndr), con l'augurio che porti alla fine dell'Isis come gruppo».

9) IS-linked channels say that even if the news is true, jihad will continue, calling Baghdadi’s death the ultimate goal of jihad: martyrdom. Users linked his death to those of prominent members of the past: Bin Laden, Zarqawi, etc. — Rita Katz (@Rita_Katz) October 27, 2019

Domenica 27 Ottobre 2019, 10:00

