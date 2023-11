«Ho visto la mio appartamento su Airbnb: l'inquilino lo affittava per 8 mila euro al mese. Guadagnava molto più di me con la mia casa»

di Tommaso Cometti

Le frodi spesso sono simili: stessa trama, stesso fine. Quello che fa la differenza è il risultato: l'abilità del "truffatore" di guadagnare molto più di tanti altri che in precedenza hanno deciso di commettere illeciti. La proprietaria di un appartamento a Londra è rimasta vittima di una truffa assurda: il suo inquilino subaffittava la proprietà ad altre persone, intascando migliaia di euro. A rivelarlo è il Daily Mail, che spiega: la donna ha scoperto il raggiro per caso, vedendo la sua casa in un annuncio della piattaforma Airbnb».

La scoperta choc

Fiona Wyllie aveva comprato la casa, situata nell'East End di Londra, nel 2004. Nel 2019, si è dovuta trasferire in Scozia, per assistere sua madre. Per ovvi motivi, la donna ha deciso di affittare il suo appartamento londinese, per la cifra di circa 2.500 euro al mese. Dopo aver trovato un affittuario, Fiona ha iniziato a riscuotere la somma mensilmente, ignara della disonestà del suo cliente. La truffa è emersa quando un suo ex vicino di casa l'ha chiamata al telefono, chiedendole spiegazioni circa l'andirivieni di persone in entrata e in uscita dal suo appartamento.

I dettagli della truffa

Non è stato facile, per Fiona, cacciare il locatario: «Affittava il mio appartamento per 320 euro a notte o 8 mila al mese. Guadagnava dall'immobile molto più di me. Gli ho inviato un avviso di sfratto, ma c'è voluto un intervento del tribunale per farlo andare via». Secondo Fiona, l'inquilino «è un genio della truffa. Cerca case di persone che devono vivere lontano dalla città, così è sicuro di farla franca», ha aggiunto.

