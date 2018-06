Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un gesto di mostruosità e abuso di potere. Unnel Texas del sud ha, la figlia di un immigrato privo di documenti. Jose Nunez, un funzionario di detenzione di 47 anni, è accusato di stupro su minore dopo aver abusato di una bambina e minacciato la mamma.L'agente, infatti, ha intimato alla madre della piccola vittima di rimanere in silenzio perché qualora avesse parlato l'avrebbe fatta immediatamente deportare. Approfittando della disperazione della famiglia ha compiuto un atto terribile, ma è stato scoperto dallo sceriffo e denunciato. Secondo quanto riporta l' Indipendent la donna, subito dopo aver assistito alla violenza, sarebbe fuggita e avrebbe cercato aiuto.Arrivata a una stazione dei vigili del fuoco ha raccontato l'accaduto e per Nunez, che nel frattempo era tornato a casa, sono scattate le manette. Gli agenti sospettano che il vice sceriffo possa essersi comportato in modo simile anche con altre persone, approfittando dei bambini e della disperazione delle loro famiglie. Lunedì si svolgerà il processo a suo carico.