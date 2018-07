Gb, agente ricoverato a Salisbury: sospetta contaminazione da nervino

ROMA - È ancora paura Novichok nel sud-ovest dell'Inghilterra. Un poliziotto è stato ricoverato a Salisbury per una sospetta contaminazione da agente nervino, lo stesso che a marzo proprio lì ha quasi ucciso l'ex spia russa Serghiei Skripal e la figlia Yulia. Lo stesso che qualche giorno fa, in una cittadina a 10 km di distanza, ha contaminato Charlie Rowley e Dawn Sturgess, la coppia di 40enni ancora ricoverati in condizioni gravissime nello stesso ospedale dell'agente.



È la struttura a dare la notizia in serata con un comunicato nel quale si spiega che l'uomo «sta effettuando una serie di esami specialistici» e si rassicura che «il rischio per la comunità rimane basso». Ma in questi giorni la psicosi nell'area tra Salibsury e Amesbury si è diffusa. Lo stesso ospedale rivela che nelle ultime ore «diverse persone si sono rivolte ai medici del Salisbury District Hospital perchè preoccupate per la loro salute». Tuttavia, «nessuna è stata ricoverata», sottolinea l'ospedale.



È andata peggio all'agente che, probabilmente, era uno dei oltre 100 intervenuti nell'area dopo la scoperta di una nuova contaminazione da Novichok. Una mobilitazione ingente di forze di polizia per continuare con le operazioni di bonifica ma anche per fare luce su un nuovo inquietante caso. Le indagini su come la coppia di Amesbury sia venuta in contatto con l'agente nervino sono ancora in alto mare. La polizia sta cercando una fiala o un altro tipo di oggetto o contenitore abbandonato in pubblico dopo l'attacco a Skripal e con il quale Charlie e Dawn sono venuti in contatto per caso. Nelle ultime ore, scrive l'agenzia di stampa PA, sono stati interrogati diversi testimoni chiave e la polizia sta esaminando oltre 1.300 ore di immagini riprese dalle telecamera di sicurezza per scandagliare tutti gli ultimi movimenti della coppia.

