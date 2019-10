Accoltella un agente in borghese e ha un malore dopo l'arresto: morto un 42enne

Viene colpito da un fulmine e prende fuoco mentre porta a spasso i cani: vivo grazie ai passanti

Martedì 8 Ottobre 2019, 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima hae ferito un, poi ha avuto undopo l'ed èpoco dopo. Si è concluso in maniera tragica l'intervento delle forze dell'ordine, con il decesso del fermato, uncon diversi precedenti penali.La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di domenica scorsa a, nella regione dell'Andalusia, in Come riporta El Mundo , l'uomo, la cui identità non è stata rivelata, avrebbe riconosciuto unlibero dal servizio, mentre pranzava in uninsieme ad alcunii e alle rispettive. Senza dire una parola, l'uomo avrebbe fatto irruzione nel locale per colpire l'agente all'addome con un'I colleghi della Guardia Civil, a quel punto, sono intervenuti immediatamente per bloccare l'aggressore e chiedere l'invio di una pattuglia. Dopo essere stato fermato, però, ilha accusato une ha perso i sensi. L'agente ferito è stato soccorso e trasportato a Granada in eliambulanza, mentre l'aggressore èpoco dopo aver perso conoscenza. Il corpo è stato inviato al locale istituto di medicina legale, dove sarà sottoposto ad autopsia per chiarire le cause della morte. Eric Escobedo, sindaco di Lanjaròn, ha dichiarato in merito alla vicenda: «Auguri di pronta guarigione all'agente ferito, ora nessuno ostacoli il lavoro delle autorità per chiarire i fatti. Il nostro comune condanna ogni tipo di violenza».