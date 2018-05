Anche in Africa ci sono ragazzini ricchi: tra lusso e champagne, le foto su Instagram

@bash_ct SPOT THE GUCCI!! Un post condiviso da RICH KIDS Of AFRICA (@rich_kidsofafrica) in data: Dic 12, 2017 at 6:35 PST

@wizkidayo MOOD!! Un post condiviso da RICH KIDS Of AFRICA (@rich_kidsofafrica) in data: Dic 8, 2017 at 6:52 PST

@huddahthebosschick KENYA'S STARGYAL!! Un post condiviso da RICH KIDS Of AFRICA (@rich_kidsofafrica) in data: Lug 30, 2017 at 12:55 PDT

Pensavate che i milionari (o miliardari) fossero solo in Europa, o in America? Ebbene no, siete lontani dalla verità. I rampolli, figli di papà che si gustano la bella vita, sono anche in Africa, come testimonia un profilo Instagram, dal nome “”, creato da pochi mesi ma che ha già superato i 12mila followers.Ma più che il, sono i post a colpire: siamo infatti abituati per forza di cose a pensare all’Africa con le foto dei bambini denutriti o della miseria e povertà legate alla guerra, in tanti Paesi del continente nero. Talmente abituati a questo da non sapere che invece, in alcune parti dell’Africa c’è anche chi si gode la vita, magari a spese di chi sta peggio.E quindi nelle foto si possono vedere auto di lusso,, orologi d’oro, piscine, spa e tavole imbandite, sedie laccate d’oro e posti da sogno,e viaggi in prima classe. Il profilo Instagram nasce da un tentativo nobile: “motivare” i giovani imprenditori invitandoli a mandare foto insieme a un messaggio di ispirazione.